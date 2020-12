Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato a Milan Tv alla vigilia della sfida di Europa League con lo Sparta Praga: "Partite ravvicinate? Chiaramente i risultati positivi aiutano a recuperare bene e ad alleggerire la testa e di conseguenza anche a recuperare dalla fatica. Molto merito va dato soprattutto alla professionalità del giocatore. Mai come in questo momento è importante riposare dopo le gare, alimentarsi bene, concentrarsi per la prossima partita. Questi risultati e queste prestazioni significano che abbiamo un gruppo attento, molto volenteroso e professionale. Credo che il complimento più bello l'abbia fatto Ranieri, quando ha detto che non sembra che il Milan giochi ogni tre giorni. Il merito va alla squadra e al lavoro del mio staff. Dobbiamo insistere, perché andiamo incontro ad un periodo molto faticoso. Dopo la partita di domani abbiamo quattro partite di campionato importanti in solamente dieci giorni. Vogliamo passare un buon Natale, quindi c'è ancora tanto da fare".