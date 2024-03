Sporting Lisbona-Atalanta, la MOVIOLA: annullata la rete a El Bilal Touré, il motivo

Di seguito, tutti gli episodi da moviola, analizzati da Calciomercato.com, di Sporting Lisbona-Atalanta, andata degli ottavi di finale di Europa League.



Daniel Siebert (GER)

Jan Seidel e Rafael Foltyn (GER)

IV UOMO: Daniel Schlager (GER)

VAR: Bastian Dankert (GER)

AVAR: Christian Dingert (GER)



85' - Scatta in lieve posizione di fuorigioco El Bilal Touré, che era riuscito a trovare la rete del vantaggio con una spettacolare rovesciata dopo un'uscita a vuoto da parte di Israel. In fase di costruzione dell'azione, tuttavia, l'attaccante orobico è partito in offside