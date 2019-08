La pratica Debrecen è stata archiviata senza problemi e secondo i betting analyst dovrebbe chiudersi allo stesso modo il prossimo appuntamento del Torino nei preliminari di Europa League. I granata torneranno in campo domani contro i bielorussi dello Shakhtyor Soligorsk e per la prima partita della stagione all’Olimpico i quotisti prevedono un cammino in discesa. Sul tabellone Snai la vittoria di Mazzarri e i suoi vale appena 1,13; lo Shakhtyor è imbattuto dallo scorso giugno ed è terzo in campionato, ma in quota il blitz a Torino è altissimo a 16 volte la posta, con il pareggio a 7,00, come riferisce Agipronews. Fin qui tutte le partite disputate dai granata, tra amichevoli e incontri ufficiali, si sono chiuse in Over: un altro incontro da almeno tre reti complessive vale 1,50, per quattro o più marcature si arriva a 2,25.