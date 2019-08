Ultimo gradino prima della fase a gironi, ultimo step prima di entrare dalla porta principale, ultimo ostacolo prima di poter ascoltare la musichetta composta da Michael Kadelbach: Europa League. Il Torino, alle 21, attende il Wolverhampton allo Stadio Olimpico Grande Torino: dopo delle sfide che sono risultate delle semplici formalità, si inizia a fare sul serio, in un match di cartello, nell'andata dell'ultimo preliminare.



IL CAMMINO - 3-0 e 4-1 al Debrecen, 5-0 e 1-1 con lo Shakhtyor il biglietto da visita di Belotti e compagni; 2-0 e 4-1 al Crusaders, un doppio 4-0 al Pyunik Eweran per il Wolves, che hanno anche già disputato due partite di Premier: 0-0 con il Leicester e 1-1 con il Manchester United.



I SINGOLI - Simone Zaza e Andrea Belotti hanno iniziato col piede giusto: 3 gol per l'ex West Ham, 4 per il capitano granata; dall'altra parte, invece, è calda anche la coppia Raul Jimenez-Diego Jota, 6 gol in 2. Occhi, poi, anche su Patrick Cutrone, il numero 10 che il club inglese ha strappato al Milan e che ha già conquistato la tifoseria del Wolverhampton. Alle 21 in campo, nell'andata di una sfida che sancirà chi potrà disputare l'Uefa Europa League.