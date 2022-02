Tre squadre della Serie A agli ottavi di Europa League: è la speranza neanche troppo inarrivabile del calcio italiano in vista delle gare di giovedì 24 febbraio. Il compito più difficile ce l’ha la Lazio, che deve ribaltare la sconfitta incassata in trasferta contro il Porto, mentre il Napoli riprende da un pareggio in esterna, ma dovrà gestirlo contro un Barcellona rinato grazie a Xavi dopo un inizio di stagione da incubo. L’Atalanta ha invece l’occasione di rimediare alle recenti prestazioni un po’ deludenti in campionato confermandosi superiore all’Olympiacos dopo il successo di Bergamo. Le quote sul passaggio del turno danno quindi la Lazio agli ottavi a 2,82, mentre per il Napoli (a 1,92) e Atalanta (a 1,18) il prossimo traguardo è più vicino. La Lazio non ha alternative al successo e per la squadra di Sarri il segno 1 è proposto a 2,27. Sarri potrebbe ritrovare Acerbi, ma davanti potrebbe essere costretto a fare a meno di Zaccagni, Pedro e Immobile. L’undici titolare sarà svelato last minute. Al San Paolo Napoli-Barcellona vede i catalani leggermente avanti sulla lavagna scommesse di Betaland a quota 2,50, ma i campani sono davvero vicini a 2,72. Per quanto riguarda Olympiacos-Atalanta i greci hanno ben salde tra le mani le sorti del campionato e ora puntano tutto sull’Europa League. Gasperini affronta la trasferta forte della vittoria all’andata e con i favori del pronostico: il segno 2 vale 2,11.