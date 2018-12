Arrivano gli ultimi verdetti a completare il quadro delle. Non c’è il Milan, sconfitto ad Atene contro l’Olympiacos. Sono dunque tre le italiane qualificate per la prossima fase: la, arrivata seconda nel proprio girone, ile l’, “retrocesse” dalla Champions League.: Bayer Leverkusen, FC Zurigo: Salisburgo, Celtic: Zenit San Pietroburgo, Slavia Praga: Dinamo Zagabria, Fenerbahce: Arsenal, Sporting CP: Real Betis, Olympiacos: Villarreal, Rapid Vienna: Eintracht Francoforte, Lazio: Genk, Malmoe: Siviglia, Krasnodar: Dinamo Kiev, Rennes: Chelsea, BATE BorisovSono queste 24 le squadre che hanno passato la fase a gironi dell'Europa League, qualificandosi ai sedicesimi di finale. A queste vanno aggiunte le otto retrocesse dalla Champions League perché arrivate al terzo posto nei rispettivi di gironi.Arsenal (ENG), Bayer Leverkusen (GER), Benfica (POR), Chelsea (ENG), Dinamo Zagabria (CRO), Dinamo Kiev (UKR), Eintracht Francoforte (GER), Genk (BEL), Inter (ITA), Napoli (ITA), Betis Siviglia (ESP), Salisburgo (AUT), Siviglia (ESP), Valencia (ESP), Villarreal (ESP), Zenit (RUS).BATE (BLS), Celtic (SCO), Club Brugge (BEL), Fenerbahçe (TUR), Galatasaray (TUR), Krasnodar (RUS), Lazio (ITA), Malmö (SWE), Olympiacos (GRE), Rapid Vienna (AUT), Rennes (FRA), Sporting Lisbona (POR), Shakhtar Donetsk (UKR), Slavia Praga (CZE), Viktoria Plzeň (CZE), Zurigo (SUI).- Le teste di serie giocano il ritorno in casa.- Non si possono affrontare squadre provenienti dallo stesso girone di UEFA Europa League e dalla stessa federazione. Ogni altra restrizione verrà comunicata prima del sorteggio.