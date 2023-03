Sorteggio positivo per Juventus e Roma che hanno centrato sia l'obiettivo di evitare il derby tutto italiano che un possibile incrocio contro il Manchester United. Le due italiane, dopo l’esito dell’urna di Nyon, sono tra le favorite per la vittoria dell’Europa League, comptetizione che un club italiano non porta a casa dal 1999. Per gli esperti la vittoria del primo trofeo internazionale dei bianconeri nel nuovo secolo si gioca a 5,50, stessa quota offerta dai betting analyst, mentre il bis europeo dei giallorossi, dopo la Conference League conquistata la scorsa stagione, si gioca tra 6 e 6,50. Favorito numero uno proprio il Manchester United, avanti a tutti a 2,50 volte la posta. Italiane nettamente favorite anche nei due incroci dei quarti di finale. Il passaggio del turno della Juventus ai danni dello Sporting Lisbona, capace però di eliminare una big come l’Arsenal, è visto a 1,36, mentre sale a 1,55 su Goldbet con la qualificazione in semifinale dei portoghesi che oscilla tra 2,45 e 3. Leggermente più alta la quota nel testa a testa per gli uomini di Mourinho, tra 1,60 e 1,65, in vantaggio sul Feyenoord, proposto tra 2,20 e 2,25, nel remake della finalissima di Conference League giocata lo scorso maggio a Tirana.