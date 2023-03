La Juventus, reduce dalla sconfitta con la Roma, ha una voglia di riscatto enorme che sfogherà contro il Friburgo, rivelazione della Bundesliga e al primo confronto contro una formazione italiana. I bianconeri, per gli esperti, partono avanti, nell’andata degli ottavi di Europa League, a 1,65 rispetto al 5,50 dei tedeschi con il pareggio in quota a 3,75. La difesa di Allegri ha ritrovato la giusta compattezza e potrebbe chiudere ogni spazio agli avversari: così non sarebbe impensabile vedere il Friburgo che non segna, ipotesi offerta a 2,00. Occhio ai cartellini, l’espulsione è data a 4,25, e alle deviazioni fortuite visto che un’autorete pagherebbe 9 volte la posta. Dusan Vlahovic sta vivendo un momento molto difficile visto che, da quando è rientrato dall’infortunio, ha segnato solo in due gare, contro Nantes e Salernitana, delle nove a cui ha preso parte. Il bomber serbo vuole rifarsi e una doppietta, come quella contro i granata in campionato, si gioca a 8,25. Sia Federico Chiesa che Angel Di Maria, entrambi a segno a 3,50, cercheranno di supportare il compagno di reparto. La Juventus dovrà fare attenzione a Vincenzo Grifo, 14 gol e 6 assist stagionali: la rete numero 15 dell’anno per l’esterno italiano è data a 6,00.