Si riparte dal 2-3 dell'andata, dalla potenza di Adama Traoré e dalla qualità di Raul Jimenez e Diogo Jota, dal cuore di Andrea Belotti e dal sacrificio di Lorenzo De Silvestri. Al Molinex Stadium, alle 20.45, il Wolverhampton attende il Torino nel ritorno dei playoff che sanciranno chi potrà accedere alla fase a gironi dell'Europa League.



I granata di Walter Mazzarri arrivano dalla vittoria alla prima giornata di Serie A, 2-1 contro il Sassuolo grazie alle reti della coppia Zaza-Belotti; i Wolves, invece, sono ancora alla ricerca della prima vittoria in Premier League, ma non hanno ancora perso, con 3 pareggi in altrettante gare: 0-0 con il Leicester, 1-1 col Manchester United e 1-1 con il Burnley. Una gara per decidere il futuro europeo, con il Torino che già in passato ha ribaltato risultati e pronostici.