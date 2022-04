Dopo il Bayer Leverkusen, l’RB Lipsia. Il cammino dell’Atalanta in Europa League parla ancora tedesco: nei quarti di finale della competizione, la Dea si trova di fronte la formazione più in forma di tutta la Bundesliga insieme al Bayern Monaco. I ragazzi di Gasperini devono ritrovare lo spunto dei giorni migliori visto che domani sera, alla Red Bull Arena, partono sfavoriti secondo gli esperti Sisal: il successo del Lipsia è dato a 1,80 contro il 4,25 degli ospiti mentre il pareggio è offerto a 3,75. I tedeschi sono leggermente avanti anche per il passaggio turno, 1,80 contro 2,00. Le due formazioni hanno sempre trovato la via della rete in tutte le gare giocate in Europa in questa stagione: la Combo Goal + Over 3,5, offerta a 2,55, potrebbe concretizzarsi. Gli arbitri nelle manifestazioni continentali tendono a far giocare ma puniscono severamente i contatti in area: un calcio di rigore, in quota a 2,75, non è da escludere. Domenico Tedesco dispone, in rosa, di moltissimi elementi in grado di far male alla difesa dell’Atalanta. Oltre ad André Silva, un passato nel Milan, il pericolo numero uno appare il trequartista francese Christopher Nkunku: esploso in questa stagione, il talento transalpino ha finora messo insieme 27 gol e 17 assist. È questa la Supercoppia su cui punta il Lipsia: l’assist di Nkuku per il gol di André Silva è offerto a 7,50. Gasperini dovrà fare i conti con le condizioni di Duvan Zapata, pronto al rientro ma ovviamente a corto di condizione. L’attaccante colombiano vuole riprendersi l’Atalanta e magari trascinarla in semifinale: un suo gol alla Red Bull Arena è dato a 3,50. Al suo fianco dovrebbe trovare posto Jeremy Boga, autore del gol vittoria contro il Leverkusen nell’ultima trasferta europea: ripetersi in terra tedesca pagherebbe 5 volte la posta.