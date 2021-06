, in programma oggi alle 15 alla Gazprom Arena di San Pietroburgo, apre la seconda giornata del Gruppo B degli Europei.a quota 3 punti, mentre Russia e Danimarca sono ancora a zero, in virtù dei risultati della prima giornata, con i successi della Finlandia sulla Danimarca per 1-0, nel drammatico pomeriggio del malore di Eriksen, e del Belgio sulla Russia per 3-0. Per i russi oggi è già l'ultima spiaggia per non uscire dal torneo, mentre per i finlandesi un nuovo successo potrebbe già aprire le porte degli ottavi di finale. Arbitra l'olandeseFinlandia: Hradecky; Toivo, Arajuuri, O'Shaughnessy; Raitala, Lod, Schuller, Kamara, Uronen; Pukki, PohjanpaloRussia: Safonov; Barinov, Dzhikiya, Diveev; Fernandes, Zobnin, Ozdoev, Kuzyayev; Miranchuk, Golovin; Dzyuba.​