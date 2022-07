Partono questa sera i quarti di finale degli Europei di calcio femminile 2022. Non ci sarà l’Italia, eliminata già nella fase a gironi dopo le sconfitte contro Francia e Belgio e il pareggio contro l’Islanda, e in vista del cammino verso la semifinale le quote sulla lavagna scommesse segnalano quattro squadre nettamente favorite. Dopo il passaggio del turno dell'Inghilterra, oggi la Germania non dovrebbe avere troppi problemi contro l’Austria, al punto che in questo caso il segno 2 è altissimo a 5,50, con le tedesche in semifinale a 1,13. Situazione simile tra la Svezia (1,15) e il Belgio (5,00), mentre nel testa a testa tra Francia e Olanda le transalpine sono favorite a 1,36. Se sono netti i valori su quali squadre dovrebbero imporsi ai quarti, la lavagna antepost su quale nazionale si laureerà campione d’Europa non è sbilanciata a favore di una singola formazione: in vetta ai pronostici ci sono Inghilterra e Germania, entrambe a 3,75, con la Francia sul terzo gradino del podio a quota 4,50. Tra le possibili sorprese da segnalare la Svezia a quota 6,00, mentre cominciano ad essere fuori dai giochi tutte le altre. L’Olanda si gioca a 12,00, l’Austria a 80,00 e il Belgio chiude la lavagna a 100 volte la posta.