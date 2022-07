L

all'ultima chiamata. A poco più di 72 ore dal ko contro la Francia per 5-1, le

di Milena

tornano in campo

nella sfida contro l'

al Manchester City Academy Stadium, nel

Sfida decisiva per l'Italia che, in caso di sconfitta, sarebbe già eliminata: serve il bottino pieno per sperare di andare avanti. Il pari per 1-1 all'esordio tra Belgio e le avversarie di oggi permetterebbe alle

di approdare ai quarti anche con un pareggio nell'ultimo match contro le fiamminghe, in programma lunedì alle 21.

AzzurreAzzurreGiuliani; Bartoli, Gama, Linari, Boattin; Rosucci, Giugliano, Caruso; Giacinti, Girelli, Bonansea. Ct: Bertolini.S. Sigurdardottir; Atladottir, Viggosdottir, Arnardottir, Gisladottir; G. Jonsdottir, Brynjardottir, Gunnarsdottir; Vilhjalmsdottir, Thorvaldsdottir, S. Jonsdottir. Ct: Halldorsson.