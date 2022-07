Con la sfida di questa sera tra l'Inghilterra - nazione ospitante - e l'Austria partono gli Europei femminili di calcio 2022, che andranno in scena per tutto luglio. Sedici le nazioni in corsa per il titolo e l’avventura delle Azzurre sarà subito molto competitiva, visto che nel Gruppo D le giocatrici di Milena Bertolini dovranno affrontare tre gare di alto livello. Si comincia domenica 10 luglio a Rotherham con Francia – Italia (ore 20.00), il secondo appuntamento è Italia – Islanda a Manchester il 14 luglio alle 17.00, mentre l’ultima gara del girone sarà lunedì 18 luglio, Italia – Belgio, alle ore 20.00, ancora a Manchester. In vista della prima gara le Azzurre partono purtroppo sfavorite visto che il segno 1 si gioca a 1,45, mentre il pareggio e il segno 2 per l’Italia valgono sulla lavagna scommesse a 4,40 e 5,80. Le quote antepost sui Campionati Europei Femminili 2022 non ci danno tra le nazionali favorite, visto che l’Italia si gioca vincente a 25. Davanti a tutte ci sono Spagna e Inghilterra, rispettivamente a quota 4,00 e 5,50. A condividere l'ultimo gradino del podio Francia e Olanda, entrambe proposte regine d'Europa a quota 6,00.