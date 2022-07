Seconda giornata dell’Europeo femminile, gruppo A: dieci gol totali, due partite a senso unico. L’Inghilterra vince 8-0 con la Norvegia - un successo da record - e si qualifica per i quarti di finale con 6 punti in due partite.



Gara a senso unico anche quella tra Austria e Irlanda del Nord: 2-0 secco delle biancorosse che agganciano la Norvegia a tre punti. Ancora bloccata a zero l’Irlanda del Nord, con due sconfitte in due partite.