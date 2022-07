Vigilia di attesa anche per la nazionale femminile di calcio che è pronta a fare il proprio esordio ai campionati europei di calcio in corso di svolgimento nel Regno Unito. Domenica le azzurre, allenate da Milena Bertolini, affronteranno la favoritissima Francia nell’Aesseal New York Stadium di Rotherham alle 21. La nostra nazionale è inserita nel gruppo D insieme a Belgio, Islanda e la Francia, prima nostra avversaria. Quattro delle sedici finaliste che non vedranno al via l’esclusa Russia ma il Portogallo che è stato ripescato dall’Uefa. Si affronteranno un anno dopo l’iniziale programmato appuntamento rinviato per via della pandemia covid. La prima edizione del torneo continentale al femminile si tenne nel 1984 e fu vinta dalla Svezia sull’Inghilterra ai rigori. L’ultima, nel 2017, quando le partecipanti passarono da dodici a sedici nazionali partecipanti, fu vinta dai Paesi Bassi che ebbero la meglio sulla Danimarca per 4 a 2 conquistando così il primo trofeo continentale. Le azzurre non hanno mai vinto il titolo continentale. Sono andate vicinissime al successo nel 1993, quando persero in finale contro la Norvegia, e nel 1997, quando fu la Germania a vincere l’ambito trofeo. Nel 2017 la nostra rappresentativa nei Paesi Bassi non andò oltre la fase a gironi. Alla fase finale l’Italia è stata sempre presente e disputerà il suo dodicesimo europeo al contrario di una Francia che ha cominciato a parteciparvi dal 1997. Nelle ultime tre edizioni le francesi non sono mai andate oltre i quarti di finale nonostante attualmente siano prime nel ranking Uefa e terze in quello della Fifa. La nazionale francese, quest’anno tra le candidate al successo finale, scenderà in campo per provare a centrare contro l’Italia la quindicesima vittoria consecutiva forte dei quarantaquattro gol realizzati senza averne subito alcuno. Corinne Diacre sicuramente manderà in campo una squadra a trazione anteriore ed un tridente di assoluto spessore con la Katoto al centro e la Diani e Cascarino ai lati. A centrocampo fiducia alla Toletti, Bilbault e Matéo. Il reparto arretrato vedrà i pali la Peyraud-Magnin estremo difensore di una retroguardia formata dalla Périsset a destra e la Torrent a sinistra con le centrali Tounkara e Mbock Bathy. La Bertolini, per questo delicato esordio agli europei, in porta probabilmente proporrà Laura Giuliani (Milan) che potrà contare su una difesa a quattro con Elena Linari (Roma) e Sara Gama (Juventus) coppia centrale, Lucia Di Guglielmo terzino destro ed Elisa Bartoli (Roma) a coprire sul versante opposto. Il tridente offensivo proposto vedrà Cristiana Girelli (Juventus) al centro, Valentina Bergamaschi (Milan) a destra e Barbara Bonansea (Juventus) che avranno il sostegno di un centrocampo formato da Manuela Giugliano (Roma) in cabina di regia affiancata da Valentina Cernoia (Juventus) e Arianna Caruso (Juventus). Pronostico a senso unico per gli analisti che bancano superfavorita la Francia con una quota bassa per l’1 a 1,45, particolarmente distante dal 2 a 5,70 e con l’X che moltiplica per 4,20.