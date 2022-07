Proseguono gli Europei di calcio femminili; nella giornata odierna si sono svolti i match del girone C. Alle 18 si sono affrontate Svezia e Svizzera, con la vittoria della squadra svedese per 2-1. Il vantaggio è arrivato grazie a Fridolina Rolfo, attaccante del Barcellona. Poi il pareggio a inizio secondo tempo della Svizzera con Ramona Bachmann prima della rete decisiva della diciannovenne Hanna Bennison che ha regalato il successo e il primo posto nel gruppo alla Svezia.



L'altra sfida del girone ha visto invece in campo il Portogallo con l'Olanda. Partita spettacolare finita 3-2 a favore dell'olandesi. Grande avvio di gara per quest'ultime con le reti di Damaris Egurrola e Stephanie van der Gragt. Poi la reazione delle portoghesi che sono riuscite momentaneamente a riportare la partita in parità; prima con il rigore trasformato da Carole Costa e poi il gol dell'attaccante Diana Silva. Al 62esimo, la rete di Danielle van de Donk che riporta in vantaggio l'Olanda. Alla fine delle prime due partite, in vetta alla classifica con quattro punti la Svezia e l'Olanda, che si contenderanno il primato nell'ultima giornata.



L'Italia scenderà in campo domani alle 18:00 con l'Islanda con l'obiettivo di dimenticare la netta sconfitta subita contro la Francia e mantenere vive le chance di qualificarsi al turno successivo.