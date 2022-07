Inizia oggi il cammino della Nazionale Femminile a UEFA Women’s Euro 2022: le Azzurre raggiungeranno Blackburn. Inserite nel girone D, affronteranno Francia (10/7), Islanda (14/7) e Belgio (18/7).



LE CONVOCATE PER WOMEN'S EURO 2022



PORTIERI



Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger (Fiorentina);



DIFENSORI



Elisa Bartoli (AS Roma), Valentina Bergamaschi (Milan), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (AS Roma), Maria Luisa Filangeri (Sassuolo), Sara Gama (Juventus), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (AS Roma);



CENTROCAMPISTE



Arianna Caruso (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Aurora Galli (Everton), Manuela Giugliano (AS Roma), Martina Rosucci (Juventus), Flaminia Simonetti (Inter);



ATTACCANTI



Barbara Bonansea (Juventus), Agnese Bonfantini (Juventus), Valentina Giacinti (Fiorentina), Cristiana Girelli (Juventus), Martina Piemonte (Milan), Daniela Sabatino (Fiorentina).



LO STAFF

COMMISSARIO TECNICO: Milena BERTOLINI. Capo Delegazione: Cristiana CAPOTONDI. Dirigente Acc.: Chiara MARCHITELLI. Assistenti Tecnici: Nicola MATTEUCCI, Samantha DOLCI. Preparatore portieri: Cristiano VIOTTI, Pasquale PASTORE. Match Analyst: Marco MANNUCCI, Luca DALMASS. Preparatori atletici: Francesco PERONDI, Cristian SAVOIA, Alessandro BUCCOLINI. Segreteria: Alessandra SAVINI NICCI (team Secretary), Annarita STALLONE (Coordinamento Nazionali Femminili). Medici: Luca GATTESCHI, Matteo GUZZINI, Alessandro CARCANGIU. Fisioterapisti: Maurizio D’ANGELO, Daniele FROSONI, Emanuele PROVINI. Magazzinieri: Alessio BIORDI, Riccardo VITALE. Comunicazione: Paolo CORBI (Head of Communication); Francesca Vitullo, Niccolò Gaetani (Media Officers).