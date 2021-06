Va definendosi sempre più il tabellone di Euro2020, aggiornatosi dopo due ulteriori gare. Si completerà mercoledì il programma della fase a gironi, con quattro decisive sfide in programma: alle 18.00 in campo Slovacchia-Spagna e Svezia-Polonia, in serata spazio a Germania-Ungheria e Portogallo-Francia. Oltre a Inghilterra e Repubblica Ceca, già qualificate, strappa il pass per gli ottavi anche la Croazia: trascinati da Modric, gli uomini di Dalic terminano addirittura secondi nel girone, grazie a una miglior differenza reti rispetto ai cechi.



LE QUALIFICATE – A Italia, Belgio, Galles, Austria, Danimarca e Svizzera, dunque, si aggiungono Inghilterra, Croazia e Repubblica Ceca. Gli inglesi sfideranno la seconda del gruppo F (Francia, Germania, Portogallo o Ungheria), la Rep. Ceca sfida una tra Olanda e la vincente del girone E (Svezia, Spagna, Slovacchia e Polonia). La Croazia, invece, sfiderà la seconda del gruppo E.



LE ELIMINATE E LE TERZE – Va a casa, invece, la Scozia, che chiude con un solo punto. La certezza, alla luce delle classifiche, è che con 4 punti ci si qualifica: già sicure degli ottavi, dunque, Svezia e Francia.