Le partite di Euro 2021 a Wembley potrebbero non aver alcuna restrizione e ospitare pubblico a capienza completa. E' quanto sostiene il London Evening Standard, spiegando che i match potrebbero essere inclusi nello studio sulla diffusione del Covid-19 nei grandi eventi, che nel West Hand ha già dato ottimi risultati: come rivelato da Oliver Dowden (Segretario alla Cultura inglese), su oltre 58mila persone che hanno preso parte agli eventi esaminati (Brit Awards, World Snooker Championships, finale di FA Cup, festival musicale a Sefton Park a Liverpool) sono stati registrati solo 15 casi di coronavirus. Per tanto, nel West End, dal 21 giugno in poi ci potranno essere enormi allenamenti alle misure di contenimento della pandemia.