Poco più di una settimana: è ufficialmente partito il countdown verso Euro2020. Una competizione che Sky trasmetterà per intero, con la messa in onda di tutte le 51 partite. Alla tv satellitare di Santa Giulia si affiancherà la diretta in chiaro, affidata - come di consuetudine - alla Rai. La tv di stato trasmetterà 27 partite, comprese tutte le partite dell'Italia, le semifinali e la finale. Di seguito l'elenco dei match visibili in chiaro:

venerdì 11 giugno (ore 21) – Turchia-Italia

sabato 12 giugno (ore 15) – Galles-Svizzera

sabato 12 giugno (ore 21) – Belgio-Russia

domenica 13 giugno (ore 15) – Inghilterra-Croazia

domenica 13 giugno (ore 21) – Paesi Bassi-Ucraina

lunedì 14 giugno (ore 21) – Spagna-Svezia

martedì 15 giugno (ore 21) – Francia-Germania

mercoledì 16 giugno (ore 21) – Italia-Svizzera

giovedì 17 giugno (ore 21) – Paesi Bassi-Austria

venerdì 18 giugno (ore 21) – Inghilterra-Scozia

sabato 19 giugno (ore 18) – Portogallo-Germania

sabato 19 giugno (ore 21) – Spagna-Polonia

domenica 20 giugno (ore 18) – Italia-Galles

lunedì 21 giugno (ore 21) – Finlandia-Belgio

martedì 22 giugno (ore 21) – Repubblica Ceca-Inghilterra/Croazia-Scozia

mercoledì 23 giugno (ore 21) – Portogallo-Francia/Germania-Ungheria

quattro ottavi di finale (Italia il 26 giugno in caso di primo posto nel Gruppo A),

due quarti di finale (Italia il 2 luglio se qualificata)

due semifinali (Italia il 6 luglio se qualificata)

la finale