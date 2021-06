LE PROBABILI FORMAZIONI

. Una giornata importante, decisiva, con ancora qualche qualificata da stabilire e con un tabellone in attesa di definire gli accoppiamenti. Quattro le partite in programma, scendono in campo il girone E e il girone F.Si parte alle, con lache non può più fallire. Dopo i pareggi contro Svezia e Polonia, la Roja scende nuovamente in campo a Siviglia: avversario odierno è la. Morata e compagni possono solo vincere: servirà segnare, e non è cosa da poco per una nazionale capace di fare un solo gol in due partite. Alla Slovacchia, invece, basta il pari per strappare il pass per gli ottavi. Discorso simile a San Pietroburgo, dove laè addirittura già certa del passaggio del turno, mentre ladeve obbligatoriamente vincere.Alle, invece, fari puntati sul gruppo della morte, dove è ancora tutto apertissimo. L'unica già certa degli ottavi è la, in campo alla Puskas Arena di Budapest contro il. Attenzione, però, agli incroci, perchè per chi perde c'è il pericolo di un ottavo di finale contro Belgio o Olanda. In contemporanea, lariceve l'all'Allianz Arena: Marco Rossi sogna una clamorosa qualificazione, i tedeschi puntano al primo posto.Dubravka; Pekarik, Satka, Skriniar, Hubocan; Kucka, Hromada; Haraslin, Hamsik, Mak; DudaUnai Simon; Marcos Llorente, Azpilicueta, Pau Torres, Jordi Alba; Koke, Busquets, Pedri; Gerard Moreno, Morata, OyarzabalOlsen; Lustig, Lindelof, Danielsson, Augustinsson; Larsson, Ekdal, Olsson, Forsberg; Quaison, IsakSzczesny; Bereszynski, Glik, Bednarek; Jozwiak, Klich, Krychowiak, Zielinski, Puchacz; Swiderski, LewandowskiRui Patricio; Semedo, Pepe, Ruben Dias, Raphael Guerreiro; Danilo; Bernardo Silva, Joao Moutinho, Renato Sanches, Diogo Jota; Cristiano RonaldoLloris; Kouandé, Varane, Kimpembe, Lucas Hernandez; Pogba, Kante, Tolisso; Griezmann; Mbappe, BenzemaNeuer; Ginter, Hummels, Rudiger; Kimmich, Gundogan, Kroos, Gosens; Goretzka, Havertz; GnabryGulacsi; Botka, Orbam, Szalai; Lovrencsics, Kleinheisler, Nagy, Schafer, Fiola; Szalai, Sallai