L’Italia è pronta a fare il suo debutto agli Europei U21, giovedì 22 giugno: per gli Azzurrini del ct Paolo Nicolato, subito un testa a testa suggestivo contro la Francia. Si può quasi parlare di finale anticipata, visto che ad affrontarsi sono due tra le squadre favorite per il titolo. Secondo i betting analyst, i transalpini di Sylvain Ripoll sono favoriti con una quota che oscilla tra 2,13 e 2,14, mentre il segno «2» va da 3,25 a 3,30; il pareggio, infine, l’esito più frequente nei confronti tra le due formazioni (cinque occorrenze su tredici precedenti; poi quattro vittorie a testa), si attesta a 3,45. Visto l’importante potenziale offensivo delle due Nazionali, ci si aspetta una partita con un buon numero di gol: l’Over, infatti, è leggermente avanti sull’Under, a 1,87 contro 1,94, mentre il Goal è decisamente favorito sul No Goal, rispettivamente a 1,68 e 2,12. Di conseguenza, il risultato esatto ritenuto più probabile è l’1-1 a quota 6,50, seguito dall’1-0 e dal 2-1, rispettivamente a 8 e 8,50; per lo 0-1, invece, si sale a 10,50 (alla pari con il 2-0), mentre per l’1-2 a 11.