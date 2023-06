Prosegue il cammino dell’Italia negli Europei U21, con la sfida alla Svizzera dopo l’esordio amaro contro la Francia. Gli Azzurrini del ct Paolo Nicolato sono stati superati per 2-1 dai transalpini, ma con diversi episodi dubbi, tra cui un gol non convalidato nonostante la palla fosse entrata. Una beffa alla quale occorre reagire, e infatti per gli esperti, l’Italia è avanti nel pronostico contro gli elvetici: la quota azzurra varia tra 1,85 e 1,88, mentre per quella degli avversari si sale tra 3,65 e 3,90; il pareggio, infine, oscilla tra 3 e 3,40. Data l’importanza della partita, che si rivela già fondamentale per il passaggio del turno, i betting analyst prevedono un approccio più cauto al match da parte delle due squadre: ecco quindi che l’Under, a 1,73, è in vantaggio sull’Over, a 1,91, mentre c’è equilibrio nella giocata Goal/No Goal, rispettivamente a 1,81 e 1,84. Tra i risultati esatti, in quota guida l’1-1 a 7, seguito dallo 0-1 a favore dell’Italia a 7,50, e dall’1-2 e dallo 0-2, entrambi a 9,50.