L’Europeo Under 21, organizzato da Ungheria e Slovenia, prende il via oggi e l’Italia vuole tornare a essere protagonista dopo anni non certo esaltanti. Gli Azzurrini condividono con la Spagna il record di vittorie nella manifestazione, cinque, ma non salgono sul gradino più alto del podio dal 2004. L’Under 21, guidata all’epoca da Claudio Gentile, travolse la Serbia-Montenegro contando però su cinque giocatori che, appena due anni dopo, avrebbero vinto il Mondiale in Germania: Amelia, Barzagli, Zaccardo, De Rossi e Gilardino. Oggi è un’altra storia e l’Italia fa il suo esordio domani contro la Francia in un match delicatissimo, vista la forza dei transalpini. Gli esperti vedono favoriti i ragazzi di Sylvain Ripoll a 2,15 contro il 3,25 degli Azzurrini mentre si sale fino a 3,40 per il pareggio. La Francia è avanti anche per la vittoria del girone, a 1,80, rispetto al 2,50 dell’Italia con Svizzera, 9,00, e Norvegia, a 16, come possibili outsider. Sebbene il bilancio tra le due nazionali sia in perfetta parità, i ragazzi di Nicolato non battono i francesi dal 2007 e, in competizioni ufficiali, addirittura dal 1999. Entrambe le sfide terminarono 2-1: lo stesso risultato esatto, domani alla Cluji Arena, pagherebbe 12 volte la posta mentre quello in favore della Francia si gioca a 9,00. Partendo da qui, sia l’Over, a 1,82, che un Ribaltone, dato a 7,00, potrebbero diventare “protagonisti” del match. La difesa italiana non dovrà mai abbassare la guardia soprattutto nei confronti di Amine Gouiri, 17 gol e 8 assist con la maglia del Rennes, e già a segno 11 volte con la Francia U21: la rete numero 12 del bomber di Bourgoin-Jallieu è offerta a 2,75. Al suo fianco potrebbe giocare il compagno di squadra Arnaud Kalimuendo, maggior indiziato a entrare nel tabellino dei marcatori vista la quota di 2,50. Paolo Nicolato ha però piena fiducia nei suoi ragazzi, a cominciare da Wilfred Gnonto e Lorenzo Colombo, entrambi in gol a 3,00. Ma, in partite come queste, l’esperienza può essere fondamentale tanto che il capitano dell’Italia U21 Sandro Tonali sarà l’ago della bilancia azzurra: un gol o un assist del numero 8 azzurro, e del Milan, si gioca a 3,25.