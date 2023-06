Novanta minuti per essere tra le migliori otto d’Europa. L’Italia U21 chiude il girone agli Europei di categoria sfidando domani sera la Norvegia U21, ultima a zero punti, in un match da vincere assolutamente. Gli Azzurrini, per gli esperti Sisal, partono favoritissimi a 1,65 contro il 5,00 degli scandinavi mentre si scende a 4,00 per il pareggio. Il bilancio tra le due nazionali è in perfetta parità ma non battiamo la formazione nordica da ben 19 anni quando Aquilani e Pazzini firmarono il 2-0 a Trapani. Se l’Under si gioca a 2,10 ecco che lo stesso risultato esatto del 2004 è offerto a 9,00 per l’Italia mentre quello in favore della Norvegia pagherebbe 33 volte la posta. Fondamentale, per le speranze azzurre, sarà la prestazione di Marco Carnesecchi: bloccare le iniziative della formazione di Smerud e chiudere la sfida con un clean sheet è impresa in quota a 2,55. Paolo Nicolato ha piena fiducia nei suoi ragazzi per portare a casa il risultato. Pietro Pellegri, uno dei fedelissimi del CT, vuole ripagare il suo mister trascinando l’Italia con un goal o un assist, ipotesi offerta a 1,70, mentre Willi Gnonto, dopo aver trovato la prima rete con l’Under 21 nella sfida con la Svizzera, punta a ripetersi, gol a 3,50. Per la retroguardia italiana il pericolo numero 1 viene da una conoscenza della Serie A, Eric Botheim, attaccante della Salernitana e capitano della Norvegia. Il numero 20 scandinavo nel tabellino dei marcatori si gioca a 3,25.