Ancora una volta, l'Italia scenderà in campo negli Europei Under 21 con il chiaro obiettivo di portare a casa la vittoria finale. Sono tante, negli ultimi anni, le occasioni fallite dagli azzurrini, che nella manifestazione in Romania e Georgia hanno chance dovranno superare una volta concorrenza per agguantare il titolo: la vittoria della selezione di Paolo Nicolato si gioca a 8 su 888sport.it, con la Spagna favorita a quota 5. Insegue la Francia, per cui il trionfo paga 6 volte la posta, mentre l'Inghilterra è vista a 7. Dietro l'Italia ci sono la Germania a 9 e il Portogallo a 10. La formazione azzurra proverà innanzitutto a superare la fase a gironi al primo posto, opzione proposta a 2,30. Ci sarà poi l'atto conclusivo da raggiungere: la qualificazione alla finale del torneo vale 3,80 la posta.