Dopo le prime due giornate, il Campionato Europeo Under 21 ha già emesso alcune sentenze, in attesa di una terza giornata che determinerà le migliori otto che poi si contenderanno il titolo. Quattro squadre sono già qualificate, Spagna, Ucraina, Inghilterra e Francia mentre le rimanenti verranno fuori dall’ultimo turno in programma tra domani e mercoledì. Tre delle nazionali già ai quarti sono sul podio delle favorite per la vittoria finale. Davanti a tutti, secondo gli esperti, si piazzano Spagna e Inghilterra, entrambe offerte a 4,50, che hanno impressionato nei primi 180 minuti di gioco. Le Furie Rosse sono la formazione ad aver vinto più edizioni della manifestazione, 5 come l’Italia, mentre i giovani leoni di Sua Maestà cercano un titolo che manca addirittura dal 1984. Vuole recitare il ruolo di terza incomoda la Francia, vincente a 5,00, che può contare su una generazione molto, molto forte e sogna di inserire il suo nome nell’albo d’oro dell’Europeo U21 a distanza di 35 anni. Ai piedi del podio si piazza l’Italia, sconfitta proprio dai transalpini nella gara d’esordio, e poi pronta al riscatto con la Svizzera, nonostante qualche preoccupazione di troppo nel finale di gara. Gli Azzurrini, che sfideranno mercoledì sera la Norvegia, sono a caccia di quel trionfo che manca dal 2004, trascinati da De Rossi e Gilardino con Claudio Gentile in panchina. Il successo dell’Italia è in quota a 7,50. Il resto del gruppo è tutto in doppia cifra: Olanda e Ucraina sono date a 16 mentre il trionfo di una tra Portogallo, Belgio e i campioni in carica della Germania pagherebbe 20 volte la posta.