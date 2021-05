Sono 34 i pre-convocati di Frank de Boer per gli Europei al via l'11 giugno. Assente, come pre-annunciato, Virgil van Dijk. Out anche Kevin Strootman e Ryan Babel, mentre ci sono gli 'italiani' Hateboer, Karsdorp, de Ligt, de Vrij e de Roon. I 26 definitivi verranno scelti il 26 maggio. Di seguito l'elenco completo: Bizot, Cillessen, Krul, Stekelenburg, Van Aanholt, Aké, Blind, Dumfries, Hateboer, Karsdorp, de Ligt, St Juste, Tete, Timber, Veltman, de Vrij, Wijndal, van de Beek, Gravenberch, F. de Jong, Klaassen, Koopmeiners, de Roon, Vilhena, Wijnaldum, Berghuis, Bergwijn, El Ghazi, Gakpo, L. de Jong, Malen, Depay, Promes, Weghorst.