Questa sera a partire dalle ore 19.15 nella cornice dello United Stadium di Rotherham l'Italia Under 17 potrà vivere una giornata storica. Contro l'Olanda, nella finale dell'Europeo di categoria gli uomini di Carmine Nunziata proveranno a conquistare il titolo europeo per la prima volta nella storia della nostra Nazionale.



SOGNO AZZURRO - Soltanto una volta, 5 anni fa, gli Azzurrini allora con Cerri, Calabria, Scuffet e Bonazzoli in formazione erano riusciti a centrare la finale del torneo arrendendosi soltanto ai calci di rigore contro la Russia. Dopo aver chiuso al primo posto il girone (ma uscendo sconfitti 2-1 contro l'Inghilterra) i ragazzi di Carmine Nunziata sono riusciti ad eliminare la Svezia per 1-0 nei quarti di finale e il Belgio in Semifinale. Stellina del torneo è sicuramente l'attaccante dell'Inter classe 2001 Edoardo Vergani (capocannoniere a quota 4), ma il punto di forza degli Azzurrini è un centrocampo di corsa, qualità e dinamismo che ritroverà, dopo la squalifica in semifinale, anche capitan Alessio Riccardi che ha giocato tutto l'anno da titolare nella Primavera della Roma da sottoetà.



OLANDA BESTIA NERA - Anche l'Olanda allenata da Kees van Wonderen ha chiuso il girone di ferro con Germania, Spagna e Serbia al primo posto, ma arriva alla finale da imbattuta e con solo 1 gol subito nel corso del torneo nei 90 minuti. Gli Oranje arrivano però alla finale con due gare vinte soltanto ai calci di rigore contro Irlanda e Inghilterra. Due sfide che hanno messo in mostra il talento fra i pali di Joey Koorevaar che ha in parte oscurato il talento di Daishawn Redan (10 gol fra qualificazioni e fasi finali) autentico jolly offensivo già sotto contratto con le giovanili del Chelsea. L'Olanda è però una bestia nera degli Azzurrini perchè nei 7 precedenti soltanto una volta l'Italia ha trovato la vittoria (1 pareggio e 5 sconfitte).



DOVE GUARDARLA - La finalissima sarà visibile in diretta, in chiaro, su Rai 4, canale 21 del digitale terrestre. Sarà inoltre possibile vederla sul sito ufficiale dell'UEFA e su UEFATV.



PROBABILI FORMAZIONI

Italia Under 17 (4-4-2): Russo; Barazzetta, Armini, Gozzi Iweru, Brogni; Gyabuaa, Leone, Riccardi; Greco; Fagioli, Vergani

Olanda Under 17 (4-3-3): Koorevar; Maduro, van Gelderen, Mamengi, Musampa; Goudmijn, Gravenberch, Burger; Thomas, Redan, Tavsan.