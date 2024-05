I campionati stanno per chiudersi e lasceranno spazio alle nazionali e agliche partiranno dal 14 giugno in Germania. C'è però un altro torneo continentale che ha già preso il via e nel quale è impegnata anche l'Italia. Gli azzurri infatti si giocano le proprie carte neglidi scena ae hanno iniziato col piede giusto, battendo per 2 a 0 la. La squadra di Massimilianosta partecipando infatti alla fase finale del torneo che, partito il 22 maggio, si chiuderà

Le gare si disputano trae si snodano su due fasi. La prima, a gruppi, conPassano il turno le prime due di ciascun gruppo e arrivano quindi aiDa questo punto parte la seconda fase del torneo con leè inserita nelcon