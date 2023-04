che vedrà le proprie Final 8 a Malta dal 3 al 16 luglio vedrà fra le otto nazionali protagoniste anche l'Italia. Oggi, presso il Manoel Theatre di La Valletta si è svolto il sorteggio degli accoppiamenti dei due gironi da 4 squadre che ha inserito gli Azzurrini diaffrontare i pari-età di. Dall'altra parte del tabellone Spagna, Norvegia, Grecia e Islanda.La formazione polacca è stata già affrontata dall'Italia nella prima fase di qualificazione e gli Azzurrini allora si imposero per 1-0 con gol diallo scadere che ci permise di qualificarci come migliore terza e proseguire il cammino. Il Portogallo, invece, è l'avversaria più temibile dato che attualmente resta al primo posto nel ranking Uefa under 19."C'è un grande clima di attesa per questa competizione. La squadra arriva a questo Europeo dopo un percorso in salita, ma meritandosi pienamente il traguardo della fase finale. Con il passare dei mesi siamo diventati una squadra, e questo ci ha dato entusiasmo e orgoglio, derivato anche dall'aver raggiunto la qualificazione in un girone super competitivo (con Germania, Belgio e Slovenia, ndr). Malta, oltre a essere la squadra padrona di casa, delle nazionali locali è quella ad avere più giocatori nei campionati europei e per questo va assolutamente rispettata; la Polonia, invece, l'abbiamo affrontata già a settembre e ha un modello di Academy che allena i ragazzi della nazionale quasi come un club, per questo parliamo di un gruppo molto affiatato. E poi c'è una big come il Portogallo, che si presenta da sola, con i suoi numeri. L'incognita maggiore è rappresentata dal fatto che si giocherà a luglio, in un periodo senza attività, ma ci faremo trovare pronti".Malta-Italia (ore 21, National Stadium, Ta'Qali)Portogallo-Italia (ore 18, Centenary Stadium, Ta'Qali)Italia-Polonia (ore 21, National Stadium, Ta'Qali)giovedì 13 lugliodomenica 16 luglio