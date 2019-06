Ci siamo, domani inizia l'Europeo Under 21. Il meglio del talento continentale in campo, in Italia, tra Bologna, Reggio Emilia, Cesena, Serravalle, Trieste e Udine. Si parte domenica alle 18.30, a Reggio Emilia, con la sfida tra Polonia e Belgio, ma il meglio arriverà alle 21, con l'Italia di Di Biagio che attende la Spagna di de la Fuente al Dall'Ara. Giovani di belle promesse, big già affermati che "scendono" dalle nazionali maggiori per ambire alla vittoria, aumentare il tasso tecnico e, di conseguenza, il grado di spettacolarità. Zaniolo, Kean, Barella e Pellegrini per l'Italia, Fabian Ruiz e Oyarzabal per la Spagna, Jovic per la Serbia: brilla il talento, luccicante, degli Under 21 europei.



A un giorno dal via, quindi, la Classifica di CM della settimana è dedicata ai 10 giocatori più costosi della competizione. Al primo posto c'è chi la squadra l'ha già cambiata, quel Luka Jovic comprato dal Real Madrid che ha già accolto anche Eden Hazard. Tanta Italia e tanta Spagna, con un pizzico di Francia: ecco i 10 giocatori più cari dell'Europeo Under 21. ​E sì, non c'è Barella, che si ferma sotto la top 10 a 36 milioni di euro...



@AngeTaglieri88