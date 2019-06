Le premesse sono ottime: una rosa stellare a disposizione del ct Di Biagio e l'opportunità di giocare in casa. Tuttavia, nelle previsioni degli analisti Stanleybet.it, non è l'Italia la favorita assoluta dei Campionati Europei Under 21 che partono domani. Un gradino avanti a tutti sono Francia e Inghilterra, il cui trionfo è dato a 4,50. Una delle due però rischia di non arrivare nemmeno in semifinale, perché sono nello stesso girone e la formula dà accesso diretto solo alla prima, con ripescaggio della migliore seconda nell'ambito dei tre gironi. La Francia presenta il temibilissimo duo offensivo composto da Moussa Dembelé (15 gol in Ligue 1 con il Lione) e Jonathan Bamba (13 centri con il Lille). Tra gli inglesi, uno dei profili più interessanti è quello di Tammy Abraham, attaccante di proprietà del Chelsea: quest'anno ha trascinato l'Aston Villa alla promozione in Premier con 26 gol. L'Italia viene subito dopo il duo delle favorite, a 5,00: Di Biagio può contare su un gruppo di giocatori già stabilmente nel giro della Nazionale maggiore, come Chiesa, Zaniolo, Barella, Mancini, Pellegrini, Zaniolo e Kean, ma deve superare nel girone la concorrenza della Spagna, posta a pari quota su Stanleybet.it. Di grande livello il centrocampo iberico, con il napoletano Fabian Ruiz e il talento del Real Dani Ceballos. Buone chance sono concesse anche alla Germania, a 6,50, più distanti la Serbia, a 10, e il Belgio, a 21. Quote altissime per Croazia (45), Danimarca (45), Romania (61), Polonia (61) e Austria (101).