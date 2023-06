Mercoledì 28 Giugno alle 20:45 va in scena Italia-Norvegia, la terza e decisiva partita del girone D degli Europei Under 21. Gli azzurrini di Nicolato si giocano la qualificazione ai quarti di finale e pagano la sconfitta – piuttosto contestata per evidenti errori arbitrali – nell’esordio contro la Francia: i transalpini sono primi con 6 punti in classifica, mentre Italia e Svizzera sono seconde con tre punti. Ultima la Norvegia. Solo due passeranno alla fase successiva e Tonali e compagni devono vincere per non veder sfumare una grande occasione vista la qualità mostrata in campo finora. Alla vigilia della terza gara della fase a gironi i pronostici lasciano comunque grandi speranze agli uomini di Nicolato, che sulla lavagna scommesse sono favoriti per la vittoria a quota 1,67, contro il pareggio a 4,10 e il segno 2 a favore degli scandinavi a 4,85. L’Italia deve vincere ma anche sperare che l’incubo “biscotto” tra Svizzera e Francia non si concretizzi. Anche in caso di successo degli azzurri, una vittoria degli elvetici sulla Francia porterebbe le tre squadre a sei punti, facendo scattare i criteri della classifica avulsa per stabilire le due qualificate ai quarti. Un 3-2 per gli svizzeri (risultato bancato a 40 volte la posta) ad esempio costerebbe all’Italia l’eliminazione. Le quote su Svizzera-Francia danno comunque il 2 a 1,89, mentre i risultati meno auspicabili per l'Italia sono il pareggio a 3,70 e il segno 1 a 3,95. Al momento l'Italia resta favorita per la qualificazione a 1,55, mentre la Svizzera si gioca a 2,25. La Norvegia sarebbe una grande sorpresa a quota 15.