Comincia contro un avversario durissimo l’avventura della Nazionale agli Europei Under 21: giovedì 22 giugno alle 20:45 va in scena Francia-Italia, prima sfida di un torneo che mette in palio anche tre posti per le Olimpiadi di Parigi. Gli azzurri hanno ambizioni importanti e la scelta di Roberto Mancini di lasciare Tonali, Scalvini e Gnonto a Paolo Nicolato è la conferma che si sta puntando sulla linea verde per rilanciare il calcio italiano. Girone piuttosto complicato per la nostra Under 21 che se la dovrà vedere con Norvegia, Svizzera e Francia (passano le prime due) e che in vista dell’esordio è chiamata a sfidare i pronostici. Khephren Thuram è la stella di una Francia ricca di talenti e le quote sulla lavagna scommesse danno i transalpini favoriti a 2,17, contro il pareggio a 3,40 e il successo dell’Italia a 3,15. Vincere sarebbe un enorme passo in avanti anche da un punto di vista psicologico per un gruppo che vuole capire quanto sta crescendo e che per ora parte un passo dietro alle favorite sulla lavagna scommesse antepost “Vincente Europeo”. In prima fila ci sono Germania, Spagna e Francia tutte a quota 5,50, con l’Italia quarta opzione a 7,50 volte la posta. Il livello resta altissimo con le altre outsider: l’Inghilterra ha in rosa titolari della Premier League ed è proposta a 7,50, il Portogallo è pronto a lanciare nuovi talenti e si gioca a quota 10.