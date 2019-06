Tradizione, fattore campo e una rosa con talenti già affermatissimi nonostante la giovane età. Sono i tre fattori che pesano in maniera decisiva sul giudizio degli analisti SNAI (estremamente positivo) sull'Italia, alla vigilia degli Europei Under 21. Il calcio d'inizio è previsto domenica a Reggio Emilia e gli azzurri - che rappresentano la Nazionale con più successi a livello continentale, ben 5, anche se l'ultimo risale al 2004 - partono nel lotto dei grandi favoriti, a 5,50, anche grazie alla presenza di calciatori che hanno già un posto assicurato nella Nazionale maggiore: Chiesa, Zaniolo, Barella e Moise Kean. In cima al tabellone svetta, seppur di pochissimo, l'Inghilterra, trascinata dall'esplosivo Tammy Abraham, reduce da una stagione da 25 gol con l'Aston Villa: la nazionale dei Tre Leoni viaggia a quota 5,00. Compagna e prima avversaria dell'Italia nel girone A, a 5,50 c'è anche la Spagna, altra squadra di grande tradizione (quattro le affermazioni a livello continentale per le Furie Rosse) con giocatori dalla tecnica sopraffina. Si punta invece a 6,00 sulla Germania, campione in carica, così come a 6,00 si gioca sulla Francia, che può contare sull'estro realizzativo di Moussa Dembélé, attaccante del Lione che ha segnato 12 gol in Ligue 1 quest'anno. Ed è proprio lui il favorito nella scommessa sul capocannoniere del torneo: dato a 7,00 davanti ad Abraham che paga 8,00, così come Moise Kean.