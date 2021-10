Dopo le vittorie contro Lussemburgo, Montenegro e Bosnia, con un bilancio di 6 gol segnati e uno solo subìto, l’Italia Under 21 di Nicolato cerca ora il primato nel girone di qualificazione ai prossimi Europei. Martedì 12 ottobre alle 17:30, si legge in una nota, c’è l’occasione di superare nello scontro diretto la Svezia, capolista a 10 punti ma con una partita in più, e a Monza Tonali e compagni hanno tutte le carte in regola per prendersi la vetta. L’Italia del resto è in fiducia e anche la lavagna scommesse suggerisce un match sulla carta favorevole agli azzurrini. Il segno «1» contro gli scandinavi vale quota 1,55, mentre sono assai generosi sia il pareggio a 4,10 che il segno «2» a 4,95. In vista di domani il palinsesto delle qualificazione agli Europei Under 21 è ovviamente molto ricco. La Francia è una delle squadre più ricche di talento, ma non avrà vita facile sul campo della Serbia considerando anche che il segno «2» è bancato a 1,77. Esterne più facili per il Portogallo (a 1,18 contro l’Islanda) e per la Germania (a 1,31 contro l’Ungheria). In Belgio-Danimarca scenderanno in campo tanti campioni del futuro. Chi la spunterà? Per i quotisti di Betaland il segno «1» è l’ipotesi più probabile a 1,56.