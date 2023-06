I futuri campioni del calcio continentale, ma molti lo sono già, continuano a confrontarsi in questi giorni in Romania e Georgia dove sono in corso di svolgimento gli Europei Under 21. Sedici le nazionali le nazionali in campo, divise in quattro gironi, che si stanno contendendo l’ambito titolo di categoria in palio nella finalissima dell’8 luglio prossimo. C’è anche la nostra nazionale, guidata da Paolo Nicolato, in corsa per un titolo che manca dal 2004 quando allenata da Gentile sconfisse in Germania la Serbia in finale per 3 a 0. L’ultimo titolo continentale, invece, l’ha vinto due anni fa la Germania per aver battuto in finale il Portogallo per 1 a 0. Domani sera, mercoledì 28 giugno alle 20:45, l’Italia scenderà in campo per affrontare la Norvegia inserita nel girone D insieme a Francia e Svizzera, La nostra rappresentativa, dopo il passo falso nella gara di esordio contro la Francia si è riscattata contro gli elvetici sconfitti, non senza affanni, per 3 a 2 nonostante i tre gol messi a segno nella prima frazione di gioco. In palio, per gli azzurri, i punti necessari per poter accedere ai quarti contro una avversaria che nelle due gare sinora disputate ha sempre perso ed è tagliata fuori dalla possibilità di superare il turno. Deve sì battere gli scandinavi ma anche sperare che la Svizzera non sconfigga con un gol di scarto la Francia, con un risultato dal 3 a 2 in su, e per la classifica avulsa sarebbe fuori dai quarti e dai giochi olimpici del prossimo anno. Nicolato, l’allenatore degli azzurrini, proporrà una difesa a tre, due attaccanti, che dovrebbero essere Gnonto e Pellegrini, ed una linea di centrocampo a cinque. Il milanista Tonali ancora una volta punto di riferimento della squadra affiancato da Ricci e Rovella con gli esterni Bellanova e Fabiano Parisi. Questi, comunque, tutti i convocati dal tecnico azzurro: portieri: Elia Caprile (Bari), Marco Carnesecchi (Cremonese), Stefano Turati (Frosinone); difensori: Raoul Bellanova (Inter), Andrea Cambiaso (Bologna), Giorgio Cittadini (Modena), Matteo Lovato (Salernitana), Caleb Okoli (Atalanta), Fabiano Parisi (Empoli), Lorenzo Pirola (Salernitana), Giorgio Scalvini (Atalanta), Destiny Iyenoma Udogie (Udinese): centrocampisti: Edoardo Bove (Roma), Salvatore Esposito (Spezia), Fabio Miretti (Juventus), Samuele Ricci (Torino), Nicolò Rovella (Monza), Sandro Tonali (Milan); attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Empoli), Matteo Cancellieri (Lazio), Lorenzo Colombo (Lecce), Wilfried Gnonto (Leeds), Pietro Pellegri (Torino). Il commissario tecnico della nazionale norvegese, di contro, dovrebbe disporre la squadra con un 4-3-3 con il tridente d’attacco formato da Bobb, Botheim e Ceide, mentre i tre centrocampisti potrebbero essere Mannsverk, Solbakken e Vetlesen. In porta Klaesson. Questa volta è l’Italia la nazionale favorita dai betting analyst che quotano l’1 a 1,67, distante dall’X a 3.95 con il 2 scandinavo a 4,85. Sono azzurri i maggior indiziati a marcare il primo o l’ultimo gol della partita con Pellegri e Colombo a 6,00, Cancellieri a 6,25, Cambiaghi a 6,50, Gnonto a 8 e Udogie, primo norvegese della lista a 9,75 e quindi via via tutti gli altri