Under 21, il cammino degli azzurri comincia in salita, visto che i ragazzi allenati da Gigi Di Biagio affrontano subito un pezzo da 90. Domenica sera, a Bologna, c'è la Spagna, che ci eliminò con un netto 3-1 in semifinale nell'ultima edizione. E in effetti anche le quote SNAI prevedono un avvio difficile: avversari favoriti a 2,50, la vittoria dell'Italia sale fino a 2,95, mentre il pareggio è dato a 3,00. Partire con una vittoria è fondamentale considerata la formula del torneo: dai gironi passano in semifinale le tre prime e la migliore seconda. Nelle quote su chi chiuderà in vetta il Gruppo A, la Spagna è ancora davanti, a 2,10 contro il 2,60 dell'Italia. Nell'altro match del nostro girone, che si gioca sempre domani, ma a Reggio Emilia, il Belgio è favorito a 2,00 sulla Polonia, data a 3,75, il pareggio si ferma invece a 3,20.