Torna in campo l’Italia di Nicolato nell’Europeo Under 21 di scena in questi giorni in Romania e Georgia. Mettersi alle spalle un debutto che più amaro non si può: è con questo animo che gli azzurrini si approcciano alla seconda sfida del gruppo D, quella che li vede di fronte ai pari età della Svizzera.



SCELTE - È già dentro o fuori per Tonali e compagni, così come per gli elvetici, anche loro a 0 punti in classifica. Domenica 25 giugno, alle ore 18:00, alla Cluj Arena di Cluj-Napoca, sapremo il destino degli azzurri che, sconfitti tra le polemiche dalla Francia, puntano a rifarsi e a restare in un torneo che dà l’accesso anche alle Olimpiadi di Parigi. A completare il quadro del girone anche Francia-Norvegia. Nicolato dovrebbe cambiare poco: fiducia alla difesa, qualche dubbio su Udogie, chiaro protagonista in negativo nella sfida alla Francia, e sul partner d’attacco di Pellegri con il ballottaggio Cambiaghi-Gnonto. Il match sarà in diretta e in esclusiva su Rai 1 e in streaming su Raiplay, o accedendo al sito oppure scaricando l'app su qualsiasi dispositivo mobile.



LE PROBABILI FORMAZIONI



SVIZZERA (4-4-2): Saipi; Blum, Stergiou, Burch, Omeragic; Imeri, Sohm, Jashari, Ndoye; Rieder, Stojilković. Ct: Rahmen.



ITALIA (3-5-2): Carnesecchi; Okoli, Pirola, Scalvini; Bellanova, Ricci, Rovella, Tonali, Parisi; Pellegri, Cambiaghi. Ct. Nicolato



ARBITRO: Mohammed Al-Hakim (Svezia)