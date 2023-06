La sconfitta nell’esordio contro la Francia non deve abbattere il morale della nazionale di Paolo Nicolato: domenica 25 giugno l’Italia torna in campo per la seconda gara della fase a gironi degli Europei Under 21 di calcio e gli azzurri sono a caccia di riscatto. Quella contro i transalpini è stata una partita caratterizzata dagli errori arbitrali, con rigori non dati e gol non visti, quella contro gli elvetici deve essere la gara che permetterà a Tonali e compagni di fare tre passi verso il passaggio del turno. La Svizzera ha battuto la Norvegia nella prima giornata, ma in vista della prossima gara l’Italia parte favorita sulla lavagna scommesse: il successo della squadra di Paolo Nicolato è proposto a quota 1,90, per un vantaggio netto rispetto al segno 1 a 4,05. Quota 3,50 per il pareggio che andrebbe bene più agli elvetici che alla nostra nazionale. Nulla è perduto considerando che al netto degli errori arbitrali l’Italia ha mostrato contro la Francia di essere all’altezza di qualsiasi avversario, anche se la vittoria dell’Europeo è bancata ora a 8,50. In prima fila nei pronostici per ora c’è la Spagna a 4,50, con Inghilterra e Francia entrambe a 5,00. Davanti agli azzurri anche la Germania a 8,00 volte la posta.