L'Europeo Under 21, per l'Italia, inizia in salita. Giovedì sera a Cluj la squadra di Paolo Nicolato affronta la Francia nell'impegno sulla carta più duro di un girone che vede al via anche Svizzera e Norvegia. Le quote sono dalla parte dei Bleus, che formalmente sono la squadra di casa: segno «1» a 2,15, pareggio a 3,45 poco più in alto rispetto al «2» a 3,45. Equilibrio tra Under (1,87) e Over (1,80), mentre il Goal a 1,65 sembra più probabile del No Goal a 2,10. Tra i marcatori più probabili ci sono solo francesi: Kalimuendo e Wahi a 2,75, poi Gouiri e Adli a 3,00. I primi due azzurrini sono Pietro Pellegri e Lorenzo Colombo a 3,25 (così come Cherki), seguiti da Matteo Cancellieri, Nicolò Cambiaghi e Willy Gnonto a 3,50, con l'attaccante del Leeds che si è aggregato all'Under 21 dopo gli impegni con la Nazionale maggiore. Il primo posto nel girone dell'Italia vale 2,50, dietro ai Bleus a 1,85 e davanti agli svizzeri a 8,50 e ai norvegesi a 12. Il passaggio del turno (si qualificano le prime due) si gioca invece a 1,18. Nelle quote Snai sulla squadra che alzerà la coppa a Batumi, l'Italia parte al quarto posto, a 7,50, stesso livello dell'Inghilterra. Davanti, a 5,00, ci sono le squadre che hanno vinto gli ultimi tre Europei: la Spagna, che ha trionfato nel 2019 in un'edizione che si è giocata proprio in Italia, e la Germania, che ha conquistato il titolo nel 2017 e nel 2021. Con un'offerta più bassa degli Azzurrini c'è anche la Francia a 6,50.