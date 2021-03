Non si può più sbagliare, se si vuole arrivare alla fase finale del torneo più ambito d'Europa. Ldi Paolo, dopo il mezzo passo falso di mercoledì in seguito all'1-1 in 9 contro la Repubblica Ceca, torna in campo perdi categoria, nella seconda sfida valida per il: di fronte questa sera alle 21, allo Stadion Ljudski vrt di Maribor, in Slovenia, c'è ladi Luis, la rivale più temibile per gli Azzurrini, una delle grandi favorite per la vittoria finale della competizione. Assenti tra gli italiani sia il capitano Sandroche Riccardo Marchizza, entrambi espulsi contro i cechi, oltre a Matteo Gabbia. Si affrontano due rappresentative che nel corso della qualificazione hanno avuto cammini simili: l’Italia infatti si è qualificata vincendo il Gruppo 1 con uno score di otto vittorie, un pareggio ed una sconfitta, mentre gli iberici hanno dominato il Gruppo 6 con nove vittorie ed un pareggio. Le due nazionali si scontrano per la sedicesima volta nella loro storia: il bilancio complessivo sorride alla Roja, in virtù degli 8 successi ottenuti, a fronte di 2 pareggi e 5 affermazioni degli Azzurrini. L’ultima sfida ufficiale tra le due compagini risale al 16 maggio 2019 quando allo Stadio Dall’Ara di Bologna fu l’Italia ad imporsi per 3-1 nella prima sfida della fase a gironi, grazie ad una doppietta di Chiesa ed un gol su rigore di Federico Pellegrini. Al termine di quel torneo furono proprio gli iberici a laurearsi Campioni d’Europa sconfiggendo la Germania in finale. Nell'altro match del, lapadrona di casa pareggia per 1-1 contro lacon le due squadre ora rispettivamente a 1 e 2 punti in classifica.Italia 1, Slovenia 1.Fernandez; Mingueza, Guillamon, Cuenca, Miranda; M. Garcia, Zubimendi, Villar; Puado, Ruiz, Cucurella.Carnesecchi; Lovato, Del Prato, Ranieri; Bellanova, Frattesi, Rovella, Pobega, Frabotta; Scamacca, Cutrone.​