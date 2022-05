. Una gara che sarà decisiva per gli Azzurrini che non possono permettersi un passo falso dato che gli israeliani provengono da una vittoria convincente contro il Lussemburgo (3-0) e sono primi nel girone insieme ai tedeschi. I ragazzi di Bernardo Corradi dovranno riscattare la prima sconfitta ed i tre punti sarebbero un’ottima premessa (rimane l’ultima partita con il Lussemburgo domenica) per il passaggio del turno che è riservato alle prime due del girone.Kevin Bruno, realizzatore della prima rete contro la Germania, conferma le difficoltà che la partita di domani potrebbe presentare:Kevin nasce a Reggio Emilia diciassette anni fa e si avvicina al calcio spinto dalla passione del padre. I primi calci li tira nel comune emiliano dove, seguendo gli allenamenti di suo fratello maggiore Dennis, viene invitato a fare qualche tiro sul campo. La sua prima società, con cui inizia la scuola calcio, è la Falk dove inizia a 5 anni; nel 2014 il passaggio alla Reggiana dove rimane due anni alla fine dei quali, viene notato dal Sassuolo, società attuale, con cui segue la trafila delle giovanili fino ad arrivare all’esordio in Primavera contro la Juventus una settimana prima del ritiro Azzurro per preparare l’Europeo. Il suo piede è il sinistro, il ruolo che predilige è quello del trequartista, vive per l’assist ispirandosi a Kakà. Studia in una scuola professionale pubblica: si sveglia tutte le mattine alle 6, pranzo al sacco e allenamento. Punta molto sul calcio ed il suo sogno è quello di esordire in Serie A con suo fratello Dennis.La sua prima convocazione in Nazionale risale allo scorso luglio ed è la mamma che gli comunica l’arrivo della lettera:Partecipa alle due fasi di qualificazione fino ad arrivare all’esordio europeo di due giorni fa contro la Germania: “Un peccato, una partita difficile che potevamo volgere a nostro favore sfruttando meglio le occasioni che ci sono capitate prima di andare in svantaggio, in particolare, quella che è capitata a me. Poi mi sono rifatto col gol ma è una magra consolazione.” Sulla partita di domani: “ Dovremo avere molta testa e cuore, non cedere alla foga del gol ma ragionare. Come gruppo abbiamo questa capacità e la dovremo usare con lucidità fino all’ultimo minuto di gioco.”Israele non ha disputato le qualificazioni alla fase finale dell'Europeo in quanto Nazione ospitante della competizione. Il sistema di gioco maggiormente utilizzato è il 4-2-3-1. Squadra compatta, che fa dell'organizzazione difensiva la sua qualità migliore, ma che con spazio a disposizione, prova a giocare un calcio propositivo. Hanno nell'organico giocatori capaci di veloci transizioni offensive. Migliori elementi: L. Shahaban, centrocampista centrale, elemento di fondamentale importanza per la squadra, sia per quanto riguarda la fase offensiva che difensiva della squadra. E’ il regista della formazione israeliana, l'elemento con maggior minutaggio nelle ultime partite. K. Zoabi, una sorpresa del torneo potrebbe essere questo ragazzo del 2006, attaccante centrale, mancino. Ha realizzato la terza rete nel match dell’esordio europeo contro il Lussemburgo (3-0) che si è aggiunta alla doppietta segnata da Yusopove.Risultati e classifica Gruppo ALunedì 16 maggioGiovedì 19 maggioGermania-Lussemburgo, Haberfeld Stadium di Rishon Lezion, alle16.30Israele-ITALIA, Ness Ziona Municipal Stadium di Ness Ziona, alle 19.00 (diretta streaming Rai Play; differita su Rai Sport HD alle 23.10, canale 58 DT)Domenica 22 maggioLussemburgo-ITALIA, Ramat Gan Municipal Stadium di Ramat Gan, alle 19.00 (diretta streaming Rai Play)