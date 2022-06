Stasera parte la fase finale dell'Europeo Under 19 per l'Italia, in campo contro la Romania (calcio d'inizio alle ore 20, in diretta tv su Rai Play) alla Dac Arena di Dunajskà Streda in Slovenia.



Il selezionatore Carmine Nunziata non può contare sulle stelle Giorgio Scalvini in difesa e Wilfried Gnonto in attacco, non concessi alla Nazionale rispettivamente da Atalanta e Zurigo e sostituiti nelle convocazioni da Riccardo Stivanello (Bologna) e Duccio Degli Innocenti (Empoli). In questa prima partita non ci sarà anche il centrocampista juventino Fabio Miretti, squalificato così come dall'altra parte il trequartista Rares Ilie, allenato in patria da Adrian Mutu al Rapid Bucarest. Il portiere Alexandru Borbei e il difensore Andrei Coubis militano rispettivamente nelle squadre Primavera di Lecce e Milan.



I CONVOCATI

Portieri: Sebastiano Desplanches (Milan), Gioele Zacchi (Sassuolo).

Difensori: Diego Coppola (Hellas Verona), Alessandro Fontanarosa (Inter), Daniele Ghilardi (Hellas Verona, Gabriele Mulazzi (Juventus), Riccardo Stivanello (Bologna), Filippo Terracciano (Hellas Verona), Riccardo Turicchia (Juventus).

Centrocampisti: Cesare Casadei (Inter), Duccio Degli Innocenti (Empoli), Giovanni Fabbian (Inter), Giacomo Faticanti (Roma), Jacopo Fazzini (Empoli), Samuel Giovane (Atalanta), Fabio Miretti (Juventus).

Attaccanti: Giuseppe Ambrosino Di Bruttopilo (Napoli), Tommaso Baldanzi (Empoli), Marco Nasti (Milan), Cristian Volpato (Roma).



I GIRONI

Gruppo A: Slovacchia, Romania, Italia, Francia.

Gruppo B: Inghilterra, Israele, Serbia, Austria.



IL CALENDARIO



Sabato 18 giugno:

Slovacchia-Francia (ore 17.30)

Italia-Romania (ore 20).



Martedì 21 giugno:

Slovacchia-Italia (ore 17.30)

Romania-Francia (ore 20).



Venerdì 24 giugno:

Romania-Slovacchia (ore 17.30)

Francia-Italia (ore 17.30).