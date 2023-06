Gli occhi del mercato sono puntati sull'Europeo Under 21, con i club a caccia di nuove occasioni di mercato. Chi si è mossa in anticipo è l'Inter, che ha già bloccato il difensore classe 2000 Yann Aurel Bisseck. Il giocatore dell'Aarhus - l'Inter pagherà la clausola di 7 milioni - sarà il capitano della Germania all'Europeo Under 21.