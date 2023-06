Si chiude oggi il programma della fase a gironi del Campionato Europeo Under 21. Non solo l'Italia contro la Norvegia, altre tre gare valide per i gruppi C e D che permettono di completare il tabellone dei quarti di finale.



Il gruppo C è sceso in campo alle 18 e ha visto l'eliminazione della Germania: i tedeschi di Bisseck, obiettivo nerazzurro, hanno perso 2-0 contro l'Inghilterra (reti di Archer e Elliott), che ha chiuso il girone prima davanti a Israele, vincitore contro la Repubblica Ceca (1-0, Gandelman). Gli inglesi affronteranno il Portogallo ai quarti, mentre gli israeliani se la vedranno con la Georgia.



Classifica gruppo C: Inghilterra 9, Israele 4, Repubblica Ceca 3, Germania 1.



Alle 20.45 il gruppo D, con Italia-Norvegia e Svizzera Francia.



Classifica gruppo D: Francia 6, Italia 3, Svizzera 3, Norvegia 0.





TABELLONE QUARTI DI FINALE



Georgia-Israele

Inghilterra-Portogallo

Spagna-seconda gruppo D

Prima gruppo D-Ucraina