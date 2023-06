L'Inghilterra è la prima qualificata ai quarti dell'Europeo Under 21, nel Gruppo C: bissato il successo all'esordio, con il 2-0 a Israele grazie alle reti di Gordon e Smith Rowe. A rischio eliminazione la Germania, battuta di misura per 2-1 dalla Repubblica Ceca, con i gol di Sejk, Stiller e Vitik: per sperare di accedere alla fase a eliminazione diretta la nazionale di Di Salvo dovrà sconfiggere gli inglesi nell'ultima giornata della fase a gironi, sperando in un contestuale passo falso dei cechi.



GRUPPO C, Classifica: INGHILTERRA 6, Repubblica Ceca 3, Germania 1, Israele 1.