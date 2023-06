dell'Europeo Under 21. Un calcio di rigore negato per fallo di mano di Kalulu, la rete vincente dei transalpini viziata da una scorrettezza e l'ancora più clamoroso gol di Bellanova non convalidato nonostante il pallone avesse superato la linea di porta:- ed è qui che la polemica impazza -per una manifestazione tanto importante. Che in questa edizione di Romania e Georgia assegna pure i posti per prendere parte ai Giochi Olimpici di Parigi del 2024.nei confronti della Uefa per la gravità della situazione, che mina la credibilità dell'intero torneo.di questo Europeo Under 21. Una decisione pressoché obbligata dopo gli incredibili svarioni dell'arbitro Lindhout, per i quali al momento non sono stati annunciati immediati provvedimenti ma per il quale non è escluso un cambio dell'ultimo momento rispetto alla designazione per la gara tra Spagna e Olanda prevista per la giornata di domani.